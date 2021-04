Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei sucht Metallsammler

Xanten (ots)

Am Sonntag gegen 14.00 Uhr sprach ein 31-jähriger Mann aus Xanten zwei Metallsammler an, die auf einem Grundstük in Birten an der Rheinberger Straße unterwegs waren. Der Xantener wies das Pärchen darauf hin, dass das Absuchen von Böden nicht gestattet sei. Als die Metallsammler ihn deswegen beschimpften, rief der 31-Jährige die Polizei.

Einer der Unbekannten entriss ihm daraufhin das Mobiltelefon. Bei dem Versuch, sich das Mobiltelefon zurück zu holen, stießen die Täter den Xantener weg. Anschließend entfernten sie sich zu Fuß bergaufwärts in Richtung Fürstenberg.

Der 31-Jährige blieb unverletzt. Polizeibeamte fanden das Mobiltelefon anschließend auf dem Fluchtweg.

Beschreibung der Unbekannten :

1. Person, männlich, stabile Figur, 45-50 Jahre alt, 175 cm - 185 cm groß, graue Haare, trug bei Tatausführung einen grauen Rucksack auf dem Rücken.

2. Person, weiblich, zierliche Figur mit "ein bisschen Bauch", 40-45 Jahre alt, 165 cm - 175 cm groß, südeuropäisches Aussehen, braune Haare, trug eine Brille.

Das Duo führte bei Tatausführung einen Spaten, sowie einen Detektor der Marke "Garrit" mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell