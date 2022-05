Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Pelmkestraße ereignete sich zwischen Dienstagabend (03.05.2022) gegen 23.30 Uhr und Mittwochmorgen (04.05.2022) gegen 8.30 Uhr ein Einbruch in eine Gaststätte. Ein 61-jähriger Zeuge sah am Mittwochmorgen, dass die Hintertür der Gaststätte offen stand und informierte einen Mitarbeiter. Dieser stellte beim Betreten der Räume fest, dass in der Küche eine Schublade durchwühlt war und im Bereich der Theke eine schwarze Geldbörse fehlte. In dieser hatten sich alle Belege und Tagesabschlüsse des Vortages befunden. Darüber hinaus entwendeten die Einbrecher ein Tablet und 20 Euro aus einer Schublade. Der Mitarbeiter der Gaststätte informierte schließlich gegen 17 Uhr die Polizei. Die Ermittlungen zum Einbruch dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell