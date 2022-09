Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall auf der A48 in Höhe der AS Mayen, Rettungshubschrauber gelandet. -Erstmeldung-

Mayen (ots)

Am 17.09.2022, um 19:26 Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein schwerer Verkehrsunfall auf der A48 in der Höhe der Anschlussstelle Mayen in Fahrtrichtung Dreieck Vulkaneifel gemeldet. Ein Alleinbeteiligter Fahrer eines PKW ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Seitenschutzplanke gestoßen. Momentan ist der rechte Fahrstreifen und die Auffahrt der Anschlussstelle Mayen gesperrt. Es wird nachberichtet.

