Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220603-1-pdnms Erneute Sachbeschädigung durch Graffiti in Molfsee

Molfsee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Bereits am 16.05.2022 ( 220616-2-pdnms ) wurde von einer Sachbeschädigung am Gemeindehaus in Molfsee; Rammsee in dem Mielkendorfer Weg in Rodenbek berichtet.

Jetzt kam es erneut zwischen dem 21.05.2022, 12.00 Uhr bis zum 22.05.2022, 08.00 Uhr und vom 30.05.2022, 12.00 Uhr bis zum 31.05.2022, 12.00 Uhr zu Sachbeschädigungen durch Graffiti an dem Gemeindehaus.

Wie im bereits berichtete Fall vom 16.05.2022, sucht auch in den neuen Fällen die Polizei in Molfsee nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, die Angaben zu den Tätern machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Molfsee unter der Rufnummer 04347-90296830.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell