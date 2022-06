Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220602-1-pdnms Drei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall in Neumünster

Neumünster (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 04.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Holsatenring / Wittorfer Straße in Neumünster, bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt.

Ein 38 jähriger Mann befuhr mit zwei Beifahrerinnen ( 36 Jahre und 22 Jahre ) in seinem Opel Meriva die Wittorfer Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Wittorf.

Auf dem vorfahrtsberechtigten Holsatenring fuhr ein 37 jähriger Mann in seinem Ford Fiesta aus Richtung Hansaring kommend in Richtung Sachsenring in den Kreuzungsbereich Holsatenring / Wittorfer Straße hinein. Zu diesem Zeitpunkt war die Lichtzeichenanlage noch nicht in Betrieb.

Der Opel Fahrer fuhr in den Kreuzungsbereich hinein, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Ford zu achten.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, der Ford wurde durch den Zusammenprall gegen den Mast der Lichtzeichenanlage geschleudert, dieser Mast knickte dadurch vollständig um.

Bei dem Unfall wurden die beiden Mitfahrer im Opel sowie der Fahrer des Ford Fiesta leicht verletzt.

Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen während der Unfallaufnahme.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell