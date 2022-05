Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220530-5-pdnms Geschwindigkeitskontrollen, Waabs, Barkelsby

Waabs/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Waabs/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Bereits am Samstag, 21.05.2022 wurde vom Polizeibezirksrevier Rendsburg in der Mühlenstraße in Waabs aufgrund von Beschwerden eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Es wurden 172 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, obwohl zur Kontrollzeit auf der L 26 die groß angelegte Laufveranstaltung "zwischen den Meeren" stattfand. Dabei wurden 22 Motorräder in Richtung Vogelsang Grünholz gemessen. Fünf Ordnungswidrigkeitsanzeigen sind die Folge, da hier die Höchstgeschwindigkeit dort 60 km/h beträgt und die Motorräder schneller als 80 km/h unterwegs waren. Mit 102 km/h hat der schnellste Biker noch ein Fahrverbot von einem Monat und 320 Euro Bußgeld zu erwarten. In Richtung Eckernförde wurde für sieben Kradfahrer ein Bußgeld fällig.

Am Samstag, 28.05.2022 waren die Beamten ein Stück weiter auf der L 26 unterwegs. Im Barkelsbyer Ortsteil Hohenstein waren zwei Motorradfahrer im Fahrverbotsbereich mit erhöhtem Bußgeldsatz von 480 Euro gemessen worden. Mit 117 und 118 km/h waren sie als Schnellste in Richtung Vogelsang Grünholz unterwegs. Insgesamt wurden an diesem Samstag 122 Fahrzeugführer von 09.15 bis 16.15 Uhr beanstandet. Es herrschte reger Wochenendverkehr, bei dem ca. 2200 durchgefahrene Fahrzeuge verzeichnet wurden.

