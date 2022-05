POL-NMS: 220530-3-pdnms Fahrradcodierung in Wittorf und Einfeld

Barkelsby (ots) - Im Zeitraum 21.05.22, 16:00 Uhr bis 22.05.2022, 14:00 Uhr, wurden in der Straße Rommelsworth in Barkelsby insgesamt 7 Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte Täter haben in dem o.g. Zeitraum jeweils die Motorhauben und / oder Kofferraumdeckel der dort geparkten Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. In zwei Fällen ist das Wort "SEX" auf die ...

