POL-PDLD: Edenkoben - Portemonnaie mit mehreren hundert Euro entwendet

Rülzheim (ots) - Am 14.07.2022 gegen 20:55 Uhr entwendeten drei männliche Personen in einem Supermarkt in der Gutenbergstraße in Rülzheim, 28 Flaschen hochprozentigen Alkohol und ein E-Bike. Anschließend flüchteten die Männer fußläufig mit einem Einkaufstrolley. Intensive Fahndungsmaßen verliefen ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen Rückfragen bitte an: ...

