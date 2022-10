Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Autofahrer.

Der 50-jährige E-Scooter-Fahrer aus Herten war auf dem Westring in Richtung Hertener Straße unterwegs. Der 53-jährige Autofahrer aus Bochum fuhr ebenfalls auf dem Westring. Von hier aus wollte er nach links in Richtung A2 abbiegen. Nach Angaben von Zeugen fuhr der E-Scooter-Fahrer bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es dann zum Zusammenstoß.

Der E-Scooter-Fahrer verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Bei dem Unfall entstand außerdem leichter Sachschaden.

Alle Informationen zu Rechten, Pflichten und Gesetzeslage rund um das Thema E-Scooter finden Sie auf der folgenden Internetseite des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

https://recklinghausen.polizei.nrw/e-scooter

