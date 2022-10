Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am 26.10.22 verschafften sich unbekannte Täter am Abend (zwischen 17:15 Uhr und 21:30 Uhr) durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus auf der Bochumer Straße. Die Täter erbeuteten zahlreichen Schmuck und konnten den Tatort unerkannt verlassen.

Dorsten

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag Werkzeug in großer Menge aus einem Überseecontainer. Der Container steht auf einem Firmengelände an der Barbarastraße - der Container wurde gewaltsam geöffnet.

Am vergangenen Mittwochvormittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, ebenfalls an der Barbarastraße. Die Täter verließen die Wohnung unter der Mitnahme von Bargeld. Eine Anwohnerin bemerkte zwei unbekannte Männer im Hausflur. Unklar ist allerdings, ob sie im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Personenbeschreibung: beide männlich, ca. 40 - 45 Jahre alt, 1,70 - 1,75 m groß, beide bekleidet mit dunkler Jacke und blauen Jeans - sprachen Deutsch mit Akzent Zusätzliche Beschreibung: 1. Person stabil gebaut, dunkle Haare, führte Rucksack bei sich - 2. Person eher schlank, trug Basecap

Ob zwischen den beiden Einbrüchen Zusammenhänge bestehen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In der Nacht zu Freitag hebelten Unbekannte an der Freiheitsstraße die Eingangstür zu einem Cafe auf. Anschließend durchsuchten sie die Gewerberäume nach Beute und flüchteten mit Dosen samt Trinkgeld in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Abend des 26.10.22 konnte sich ein unbekannter Täter durch Aufhebeln des Schlafzimmerfensters Zugang in die Erdgeschosswohnung auf der Merveldstraße verschaffen. Das Schlafzimmer wurde nach Beute durchsucht, ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, beobachtete ein Zeuge zwei Männer am Markt. Sie schlugen mit einem Nothammer eine Scheibe eines Ladenlokals ein. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell