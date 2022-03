Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Einen Schaden von ca. 2.000 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer an dem Gepäckträger VW Caddy (Schornsteinfegerfahrzeug). Auf dem Gepäckträger war zudem eine Leiter befestigt. Nach bisheriger Einschätzung ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen die Leiter gestoßen und hat dadurch einen Schaden am Gepäckträger verursacht. Der Caddy stand am Montag, zum Unfallzeitpunkt, gegen 13 Uhr "An der Gießerei". Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 18 Uhr, verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Schaden von etwa 1.500 Euro an einem geparkten VW Golf. Der graue Wagen war zum Unfallzeitpunkt an der Ecke Borghagener Straße/ Hagenstraße geparkt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Anstoßstelle befindet sich beim VW hinten links.

Waltrop

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Leveringhäuser Straße, etwa Höhe Goethestraße, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Peugeot 307. Der Wagen wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1.000 Euro. Unfallzeitraum: Dienstag, zwischen 05.20 Uhr und 12 Uhr. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell