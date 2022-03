Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Kranauflieger bleibt an Unterführung hängen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag fuhr ein 58-jähriger Gelsenkirchener gegen 11.40 Uhr auf der Wartburgstraße in Richtung Bahnhofstraße. Er war mit einem Lkw - mit Kranauflieger - unterwegs. In Höhe der Bahnunterführung Berliner Platz stieß der Kranauflieger gegen die Unterführung. Dabei löste sich ein Metallteil, welches auf die Gegenfahrbahn fiel und zudem das Auto einer 33-Jährigen aus Castrop-Rauxel beschädigte. Beim sofortigen Abbremsen ihres Wagens erlitt die Autofahrerin leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Fahrbahnunterführung wurde auf einer Länge von etwa 25m beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei ca. 13.500 Euro.

