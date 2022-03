Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall in Erkelenz: rotes Auto mit Mönchengladbacher Kennzeichen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Unfall auf der Theodor-Körner-Straße in Erkelenz am Freitag, 18. März, gegen 11.15 Uhr sucht die Polizei in Heinsberg einen roten PKW mit Mönchengladbacher Kennzeichen. Dieser parkte auf der Straße und dürfte am linken Außenspiegel beschädigt worden sein.

Eine Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Theodor-Körner-Straße und touchierte dabei mit dem rechten Außenspiegel den geparkten Wagen. Sie meldete den Unfall nicht sofort der Polizei und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Als sie dorthin zurückkehrte, war der geparkte Wagen nicht mehr da.

Die Polizei bittet, den/die Fahrer/in des roten PKW sowie andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Zeugen auch über das Hinweisportal der Polizei Heinsberg Hinweise geben: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell