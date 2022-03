Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub und Taschendiebstähle: 25-Jährige in mehreren Fällen beschuldigt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 19. März, 15.50 Uhr, ist einer 89-Jährigen auf der Eickener Straße in Höhe der Einmündung zur Johannes-Hansen-Straße in Eicken ihre Handtasche gestohlen worden.

Nach Aussage der 89-Jährigen sei eine ihr unbekannte Frau an sie herangetreten und habe die Handtasche aus dem Korb ihres Rollators gegriffen. Mit dieser flüchtete die Frau, ließ die Tasche aber fallen. Wie sich herausstellte, entnahm sie daraus zuvor ein Portemonnaie samt zweistelligem Bargeldbetrag.

Das eingesetzte Streifenteam konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung eine Frau antreffen, auf die die Personenbeschreibung von Tatzeugen passte.

Nach ersten Ermittlungen kann die 25-jährige Beschuldigte mit einem Raub am Freitag, 18. März, gegen 15.40 Uhr (Pressemeldung vom 19. März: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5174935) und einem weiteren Taschendiebstahl am Samstag, 19. März, gegen 15.30 Uhr an der Bozener Straße in Verbindung gebracht werden.

Die Beamten nahmen die 25-Jährige vorläufig fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde sie noch am selben Tag wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (cr)

