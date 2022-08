Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht wachsamer Nachbar!

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Mittwochabend hat sich gezeigt, wie wichtig ein wachsamer Nachbar ist. Über die Onlinewache zeigte ein 42-jähriger Mann aus Queidersbach am Mittwoch den Diebstahl von diversen elektronische Geräten aus dem Juli an. Die Geräte hatte er am Montagabend, 11. Juli vor seine Haustüre gestellt, um sie am nächsten Tag verladen zu können. In der Nacht auf den 12. Juli beobachtete dann eine Nachbarin, dass ein fremder Mann die Gegenstände in seinen Wagen lud. Sie fertigte ein Video des Mannes und seines Autos, darauf erkennbar das Kennzeichen. Daraufhin fuhren die Beamten am Mittwochabend die Halteranschrift an. Sie trafen auf den Partner der Halterin, der zweifelsfrei als der Mann in dem Video identifiziert werden konnte. Er gab den Diebstahl zu und händigte alle Wertgegenstände aus. Nach Sicherstellung und Dokumentation wurden die Geräte wieder dem 42-Jährigen ausgehändigt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

