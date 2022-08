POL-PPWP: Auto immer abschließen!

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein E-Bike im Wert von circa 4.000 Euro haben sich Diebe zwischen Sonntag und Montag unter den Nagel gerissen. Der Besitzer hatte das Elektro-Fahrrad bei einem Bekannten in einer Scheune in der Hauptstraße in Weilerbach abgestellt. Am Sonntagmorgen, gegen acht Uhr, hatte der Bekannte das Fahrrad gesehen. Als er am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, an der Scheune war, fiel ihm auf, dass das Vorhängeschloss demoliert war und das E-Bike ...

