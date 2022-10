Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahndung mit Foto nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Am 20.04.2022 gegen 16 Uhr haben zwei weibliche Tatverdächtige sechs Parfüms bei Douglas in der Recklinghäuser Innenstadt entwendet. Eine Tatverdächtige nahm die Parfüms aus dem Regal und übergab diese an die zweite Tatverdächtige. Das Diebesgut wurde in der mitgeführten Tragetasche versteckt.

Bilder der beiden Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/90168

Falls Sie Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

