POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ganderkesee - Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung gesucht

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee. Als sich ein 38 Jahre alter Delmenhorster am Montag gegen 17.45 Uhr auf dem Weg in den Feierabend befand, bemerkte er in Almsloh in der Baumstraße eine ungewöhnliche Situation zwischen einer jungen Frau und zwei Männern. Als er aus seinem Fahrzeug ausstieg, wurde er unvermittelt von einem der Männer ins Gesicht geschlagen. Im weiteren Verlauf kam er zu Fall und wurde von den zwei Unbekannten getreten. Die beiden Männer werden folgendermaßen beschrieben: Beide circa 20 Jahre alt. Einer von ihnen soll hellbraune Haare haben, an den Seiten kurz geschoren. Außerdem habe er auffällig blaue Augen und sei von schlanker athletischer Figur. Bekleidet gewesen sei er mit einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen. Der zweite Täter soll eine korpulente Figur haben und blonde kurzgeschorene Haare. Gesprochen habe er mit russischem Akzent. Beide Männer und auch die Frau hätten sich vom Tatort entfernt. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Diese werden von der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590 entgegengenommen.

