POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee. In der Zeit von Sonntagabend, 18 Uhr bis Montagmorgen, 4.10 Uhr, sind bislang unbekannte Täter*innen nach dem Aufhebeln einer Tür in ein Cafe in der Mühlenstraße gelangt. Im Geschäft wurde Bargeld und die Tabakwaren aus dem Automat entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1800 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit ...

