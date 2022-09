Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220905.2 Brokstedt: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Brokstedt (ots)

Am Freitag um 19:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Straße Am Dörnbek. Eine 60jährige Radfahrerin war mit ihrem Ehemann vom Bahnhof Brokstedt kommend in Richtung Willenscharen unterwegs. An einer Bordsteinabsenkung stürzte diese aufgrund eines zu steilen Anfahrwinkels und verletzte sich schwer an Kopf und Rücken. Bei der Versorgung der Verletzten im Rettungswagen nahmen Polizeibeamte Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von 2,19 Promille. Rettungskräfte verbrachten die Radfahrerin ins FEK Neumünster.

