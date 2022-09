Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220905.1 Hemme: Fahrer ohne Fahrerlaubnis mit entstempeltem Fahrzeug unterwegs

Hemme (ots)

Am Sonntag um 8:18 Uhr wies eine Polizeistreife im Vossweg einen 39jährigen Fahrer aus Hemme an, am Seitenstreifen anzuhalten. Erst nach der zweiten Aufforderung kam der Fahrer dieser Anweisung nach. Der BMW war entstempelt und der Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen gehörte zu einem anderen, ebenfalls entstempelten Fahrzeug. Bei einer Kontrolle der Fahrtüchtigkeit gab es Hinweise auf vorvergangenem Drogenkonsum. Beim Fahrer wurden darüber hinaus geringe Mengen an Marihuana und Amphetamin aufgefunden. Es folgte die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels und die Entnahme einer Blutprobe. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Fahrzeugs unter berauschenden Mitteln, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung, unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln, Verstoß gegen die Notwendigkeit einer Zulassung und das unbefugte Benutzen des Fahrzeuges.

