Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220904.1 Heide: Bedrohungslage in Wohnung löst Polizeieinsatz aus

Heide (ots)

Am Sonntag um 13:48 Uhr ging ein Notruf nach Familienstreit bei der Polizei ein. Ein 37jähriger Mann aus Buchholz Nordheide folgte seiner 35jährigen Ehefrau, die zu Besuch in der Rosenstraße war. Er übergoss sie, sich selbst und einen Teil der Wohnung mit Benzin. Polizeibeamte trafen wenige Minuten später ein und nahmen den Mann vorläufig fest. Die Frau wurde ins WKK Heide gebracht. Die Feuerwehr sorgte für eine Durchlüftung der Örtlichkeit. Es kam zu keiner weiteren Gefährdung. Aufgrund noch laufender Ermittlungen zu Hintergründen der Tat können derzeit keine weiteren Angaben erfolgen. Die Pressestelle ist am Sonntag unter 0171-3375356 bis 18 Uhr erreichbar.

