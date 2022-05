Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann verunglückt bei Arbeitsunfall schwer

Nordhausen (ots)

Ein 39-jähriger Mann musste am Donnerstagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Er war in einem Metallverarbeitungsunternehmen am Darrweg mit einem Gabelstapler unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kippte der Stapler zur Seite und begrub das Opfer unter sich. Der Mann zog sich schwerste Beinverletzungen zu. Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

