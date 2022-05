Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rutschige Flüssigkeit verloren, die Polizei sucht Zeugen

Leinefelde (ots)

Die Polizei in Leinefelde sucht Zeugen zu einer Straßenverunreinigung am Donnerstag, 12. Mai. Ein Autofahrer meldete sich gegen 10.25 Uhr bei der Polizei und gab an, mit seinem Pkw beim Abbiegen ins Rutschen gekommen zu sein. Ursache soll die verschmutzte Straße gewesen sein. Die Polizisten prüften die benannte Strecke zwischen Breitenhölzer Straße in Richtung Berliner Straße, Bahnbrücke. Hier stellten sie eine milchige Flüssigkeit fest. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und reinigte die Straße. Noch ist unklar, um was es sich für eine Flüssigkeit handelte. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Flüssigkeit offensichtlich von einer nicht ordnungsgemäß gesicherten Ladung herrührte und den Straßenbelag rutschig machte. Die Ermittlung wegen des Verdachtes des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen am 12. Mai, gegen 10 Uhr, ein Fahrzeug aufgefallen ist, das im Bereich Berliner Straße, Bahnbrücke, Flüssigkeit verloren hat. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

