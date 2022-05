Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht schnell aufgeklärt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 14.45 Uhr, parkte eine 80-jährige Autofahrerin mit ihrem Citroen in der Langen Straße rückwärts aus. Dabei stieß sie gegen einen geparkten Dacia Sandero und verursachte einen Schaden von mindestens 5000 Euro. Anstatt anzuhalten fuhr sie zunächst davon. Zeugen beobachteten den Unfall, merkten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Die Polizisten trafen die Rentnerin zu Hause an und auch am Citroen entdeckten die Polizisten einen nicht unerheblichen Schaden. Gegen die Seniorin wird nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt, den Führerschein der Frau stellten die Polizisten sicher.

