Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beschädigungen auf Herrentoilette, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung am Nikolaiplatz. Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, 6. Mai und Montag, 9. Mai die Decke der öffentlichen Herrentoilette. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem sind verdächtige Personen im Bereich der Toiletten aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

