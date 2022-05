Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt den Mann?

Nordhausen (ots)

Der unbekannte Täter steht im Verdacht, zwischen 3. und 7. März, in 13 Fällen, unberechtigt Geld mit einer gestohlenen EC-Karte abgehoben zu haben. Er erbeutete so mehrere tausend Euro. Die Geldabhebungen fanden unter anderem in Filialen der Kreissparkasse Nordhausen, im Stadtgebiet Nordhausen und in anderen Bankfilialen in Göttingen statt. Bilder einer Überwachungskamera dürfen nun veröffentlicht werden. Auffällig beim Geldabheber sind eine Bommelmütze sowie die große Brille. Die Geldbörse wurde am Donnerstag, 3. März, zwischen 13 und 15 Uhr, in der Burgstraße in Ilfeld,gestohlen. Wer erkennt den Mann oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

