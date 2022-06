Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Gelpestraße (L306) in Gummersbach - Niedergelpe haben sich am frühen Samstagmorgen (04.06.) zwei Personen verletzt. Eine 67- jährige Autofahrerin aus Much war aus Gummersbach- Hülsenbusch kommend in Richtung Nochen unterwegs. Auf Höhe der Ortsdurchfahrt Niedergelpe kam ihr der Pkw eines 54- jährigen Mannes aus Engelskirchen entgegen. Es kam aus ungeklärten Gründen zum Frontalzusammenstoß beider Pkw. Der Engelskirchener zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die Mucherin verletzte sich schwer. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es waren insgesamt 3 Rettungswagen und 2 Notarztwagen eingesetzt. Die L306 war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 2 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell