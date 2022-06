Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Waldbrölerin nach Unfall im Krankenhaus

Reichshof (ots)

Kurz hinter dem Kreisverkehr Sengelbusch sind am Donnerstag (2. Juni) zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Eine 36-jährige Frau aus Waldbröl hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die 36-jährige Waldbröle fuhr mit ihrem VW gegen 13:50 Uhr auf der Grünenbacher Straße in Fahrtrichtung B256. Sie beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße in Richtung Wiehl abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 50-jährigen Frau aus Windeck. Diese fuhr mit ihrem Kia auf der B256 aus Richtung Kreisverkehr Sengelbusch kommend in Richtung Denklingen. Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Waldbrölerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

