POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn - Gemeinde Stuhr: Seitliche Kollision zwischen Pkw und Sattelzug auf der A 1

Delmenhorst (ots)

Am Montagmorgen ist es um 5:20 Uhr auf der A1, in Fahrtrichtung Bremen, zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Oberhausen befuhr den mittleren der in diesem Streckenabschnitt vorhandenen drei Fahrstreifen. Infolge von Unachtsamkeit geriet er kurz vor Brinkum auf die rechte Fahrspur, sodass es zu einer seitlichen Berührung mit einem dort fahrenden Sattelzug kam, der von einem 50-jährigen Kraftfahrer aus Sundern gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Gegen den 53-jährigen Pkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

