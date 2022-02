Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Bochum | Nach Raub in Wittener Möbelhaus: Polizei nimmt Tatverdächtigen (18) fest

Witten (ots)

Fahndungserfolg: Nach dem schweren Raub im Wareneingang eines Wittener Möbelhauses Ende Dezember 2021 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5107012) hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen Monheimer (18) festgenommen.

Nach intensiven Ermittlungen drangen am frühen Freitagmorgen, 18. Februar, Kriminalbeamte des PP Bochum mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in die Wohnung des polizeibekannten 18-Jährigen in Monheim am Rhein ein und vollstreckten damit einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bochum. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Dem Monheimer wird vorgeworfen, am Morgen des 23. Dezember einen schweren Raub im Wareneingang eines Wittener Möbelhauses begangen zu haben. Nachdem er einen Mitarbeiter mit Waffengewalt überwältigt hatte, war er mit Bargeld aus der Kasse geflüchtet.

Die Ermittlungen des Bochumer Raubkommissariats und der Staatsanwaltschaft Bochum dauern an.

