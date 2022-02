Polizei Bochum

POL-BO: Schon wieder: Betrüger bringen Seniorin in Witten um ihren Schmuck

Witten (ots)

Betrüger haben am gestrigen 16. Februar wieder zugeschlagen und eine 78-Jährige um ihr Erspartes gebracht: diesmal in Witten-Herbede. Die Polizei sucht Zeugen und warnt dringlichst vor den Maschen der Kriminellen.

Am Mittwochmorgen nahm die 78-jährige Wittenerin den Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten entgegen, der ihr eine fiktive Geschichte auftischte: Kriminelle hätten unrechtmäßig Geld von ihrem Konto abgebucht. Zur Sicherheit müsse die Polizei nun weitere Wertgegenstände der Seniorin in Verwahrung nehmen.

Die Anrufer verwickelten die Frau in ein langes Gespräch mit wechselnden vermeintlichen Ansprechpartnern bei der Polizei und der Bank. Letztendlich überzeugten die Täter die 78-Jährige davon, ihren wertvollen Schmuck gegen 12 Uhr an einen "Beamten" an der Straße "Am Huchtert" zu übergeben. Der Verlust für die Seniorin beträgt mehrere zehntausend Euro.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise und Zeugen, die zum angegebenen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben.

Der Unbekannte wird beschrieben als ca. 30 Jahre alt, etwa 184 cm groß und mit sehr schlanker Statur. Angaben zufolge soll er "osteuropäisch" aussehen und eine Tätowierung am Hals tragen. Zur Tatzeit trug er eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Wir können nicht oft genug warnen: Trickdiebe sind erfinderisch! Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon um Geld oder Wertgegenstände bittet und legen Sie auf. Vor allem die Polizei wird in keinem Fall Ihr Geld oder Ihre persönlichen Besitztümer verwahren.

Wenn Sie einen Anrufer nicht eindeutig zuordnen können, melden Sie verdächtige Beobachtungen dem Polizei-Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell