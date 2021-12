Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Nach Unfall geflüchtet (27.12.2021)

Dauchingen (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr in der Niedereschacher Straße ereignet. Ein unbekannter Autofahrer prallte gegen ein am Fahrbahnrand abgestellten VW und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu wenden.

