Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall in Lünebach: Zwei Fahrzeuge beschädigt, Unfallverursacher flüchtig

Lünebach (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 27. Oktober 2022 ------------------------------------------------------------

In der Nacht von Samstag, dem 22.10.2022, auf Sonntag, dem 23.10.2022, kam es in Lünebach, Auf Bornfeld, zu einem Verkehrsunfall, woraufhin sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Mutmaßlich beabsichtigte der Unfallverursacher rückwärts aus einer Parklücke auszuparken, kollidierte hierbei jedoch mit den jeweils links und rechts daneben geparkten PKW. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten Beweise erlangt werden, welche Hinweise auf den Unfallverursacher liefern. Demzufolge muss es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißfarbenen PKW handeln. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell