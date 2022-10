Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit hohem Sachschaden

Longkamp (ots)

Am Mittwoch, den 26.10.2022 kam es gegen 13:45 Uhr auf der B50, zwischen der Ortslage Longkamp und der B327, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW (Sattelzug) und einem Pritschenwagen. Aus noch ungeklärter Ursache streiften sich beide Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Durch den Anstoß fuhr der Sattelzug über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Böschungsbereich, wo er letztendlich zum Stehen kam. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, verletzt wurde zum Glück niemand. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten musste die B 50 für ca. 5 Stunden voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz waren die FFW Longkamp und Morbach, die Straßenmeisterei Wittlich und die Polizei Bernkastel-Kues. Da an dem Sattelzug auch Dieselkraftstoff auslief, wurde zudem die Untere Wasserbehörde der KV Bernkastel-Wittlich informiert, welche ebenfalls an die Unfallstelle kam.

