POL-PDWIL: Diebstahl von Katalysator

Prüm (ots) - In der Nacht von Montag den 24.10.2022, auf Dienstag den 25.10.2022, kam es im Stadtgebiet Prüm, konkret der Wandalbertstraße sowie dem Parkplatz des Konvikts, zu einer Vielzahl an Sachbeschädigungen an PKW. Durch unbekannte Täter wurden an zumindest sechs PKW angebrachte Kennzeichen abgerissen. Erste Ermittlungen vor Ort führten zum Auffinden eines Großteils der abgerissenen Kennzeichen im Umfeld der ...

mehr