POL-FR: Rheinfelden: Unfall bei Einfahren in den fließenden Verkehr - 60.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Am frühen Montagabend, 25.04.2022, befuhr eine Frau mit ihrem Kleinwagen die L 107 von Prechtal kommend talwärts in Richtung Elzach. An einer nicht besonders übersichtlichen Stelle setzte die 24-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges an und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Wagen. Die ...

