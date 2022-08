Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Flächenbrand

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 11.08.2022, gegen 22:10 Uhr, hat im Blumenacker in Inzlingen eine Wiese gebrannt. Ca. 40 Quadratmeter standen in Flammen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz war, brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Die Brandursache ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell