POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit einer leicht Verletzten

Freiburg (ots)

Auf der K 6333 von Minseln in Richtung Rheinfelden war am Donnerstag, 11.08.2022, gegen 17.10 Uhr, ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Audi unterwegs. Beim Überholen einer Fahrzeugkolonne kam ihm ein BMW entgegen und es kam zum frontalen Zusammenstoß. Dabei verletze sich die 63 Jahre alte Beifahrerin im BMW leicht. Sie verzichtete aber auf das Hinzuziehen des Rettungsdienstes. Der 63 Jahre alte BMW-Fahrer und der 39 Jahre alte Audi-Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10000 Euro. Der nicht ortskundige Audi-Fahrer ging davon aus, dass er sich noch auf der zweispurigen Autobahn befindet und hatte daher die Autokolonne überholt.

md/ma

