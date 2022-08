POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Einbruch in Gartenhütte - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Herbolzheim: Bereits am Dienstagabend, 09.08.2022 gegen 20:30 Uhr kam es in der Unterführung an der Kanaustraße zu einem Vorfall zwischen fahrradfahrenden Kindern und einem Hund. Eine ca. 45-50 Jahre alte Frau mit grauen Haaren führte den mittelgroßen Hund mit schwarz-weißem Fell, ähnlich einem Border Collie mit sich. Dieser ...

mehr