POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Müllheim-Feldberg: Große Anzahl an Obstbäumen rechtswidrig gefällt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - In die Büroräumlichkeiten eines Campingplatzes in der Dietzelbachstraße in Münstertal eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag, 11.08.2022. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden mehrere Schubladen durchwühlt. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld. Vermutlich in derselben ...

mehr