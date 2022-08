Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Unbekannte erbeuten Bargeld bei Einbrüchen in Staufen und Münstertal/Schwarzwald

Freiburg (ots)

In die Büroräumlichkeiten eines Campingplatzes in der Dietzelbachstraße in Münstertal eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag, 11.08.2022. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden mehrere Schubladen durchwühlt. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld.

Vermutlich in derselben Nacht ereignete sich ein weiterer Einbruch in die Räumlichkeiten eines Campingplatzes in der Münstertäler Straße in Staufen. Auch hier erbeuteten die unbekannten Täter nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld.

Ob zwischen den Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0761/882-2880 entgegen.

