POL-FR: Freiburg: Brand auf Kitabaustelle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Das unachtsames Öffnen einer Autotür hat am Mittwoch, 10.08.2022, gegen 17:15 Uhr, einen jungen Radler im Winzerweg in Weil am Rhein zu Fall gebracht. Der 14-jährige Jugendliche verletzte sich hierbei leicht und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Ein 75 Jahre alter Autofahrer hatte seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand geparkt. ...

