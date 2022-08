Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Geöffnete Autotür bringt jungen Radler zu Fall - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Das unachtsames Öffnen einer Autotür hat am Mittwoch, 10.08.2022, gegen 17:15 Uhr, einen jungen Radler im Winzerweg in Weil am Rhein zu Fall gebracht. Der 14-jährige Jugendliche verletzte sich hierbei leicht und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Ein 75 Jahre alter Autofahrer hatte seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er die Fahrertüre öffnete, kam es zum Kontakt mit dem gerade vorbeifahrenden Fahrradfahrer, der in der Folge auf die Straße stürzte. Der Fahrradfahrer hatten einen Radhelm an. Auto und Fahrrad wurden leicht beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 600 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell