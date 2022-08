Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Steinen: Fahrradstürze - zwei Radler verletzten sich

Freiburg (ots)

Bei zwei Fahrradstürzen haben sich am Mittwoch, 10.08.2022, in Steinen und in Lörrach zwei Radler verletzt. Während ein 48-jähriger Mann mit leichten Verletzten davonkam, verletzte sich eine 25-jährige Frau schwer. Sie war gegen 12:45 Uhr in der Eisenbahnstraße in Steinen beim Überfahren eines Bordsteins zu Fall gekommen. Der Mann hatte bereits kurz vor 06:00Uhr im Steinenweg in Lörrach die Kontrolle verloren, als er einem Reh ausweichen wollte. Beide Radler wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Fahrräder blieben nahezu unbeschädigt.

