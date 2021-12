Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211223.1 Kiel: Kieler Polizei kontrolliert Fahrradfahrer

Kiel (ots)

Polizistinnen und Polizisten des Kieler Polizeibezirksreviers und der Polizeistation Dietrichsdorf kontrollierten in den vergangenen Tagen Radfahrerinnen und Radfahrer an verschiedenen Orten innerhalb der Polizeidirektion Kiel. Die Einsatzkräfte leiteten insgesamt 66 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Am Dienstag führten sechs Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Dietrichsdorf in der Zeit von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Straße An der Holsatiamühle in Dietrichsdorf Kontrollen durch. Sie hielten insgesamt 34 Radfahrer und Radfahrerinnen an, die mit ihrem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg befuhren. Hinzu kamen zwei Personen, die mit einem E-Scooter den Gehweg nutzten. Bei fünf Fahrrädern stellten die Einsatzkräfte Mängel an der Beleuchtung fest.

Am Mittwoch kontrollierten Beamtinnen und Beamte des Bezirksreviers ab 09:00 Uhr bei eisigen Temperaturen für die Dauer von ca. sechs Stunden an verschiedenen Orten im Kieler Stadtgebiet. Kontrolliert wurde hauptsächlich im Sophienblatt, im Westring in Höhe der Eckernförder Straße und in der Holtenauer Straße in dem Bereich des Brauereiviertels. Es fielen 17 Radfahrende auf, weil sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren sind. Fünf weitere Personen befuhren den Gehweg mit dem Rad. Hinzu kamen vier Autofahrer und Autofahrerinnen die in einer Fahrradstraße parkten sowie drei weitere Personen, die ihr Auto auf dem Radweg parkten. Ein Verkehrsteilnehmer missachtete ein Rotlicht.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

Maike Saggau

