Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211222.1 Kiel: Kind bei Unfall mit Pkw verletzt

Kiel (ots)

Dienstag am späten Nachmittag kam es in Kiel-Wellingdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 13-jährigen Mädchen. Sie erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der VW Passat den Wehdenweg in Richtung Klausdorf. In Höhe der Hausnummer 20 wollte das Mädchen die Straße überqueren und übersah offenbar den aus Richtung Schönberger Straße kommenden Pkw. Die 50-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Mädchen. Nach Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt kam sie anschließend in ein Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsunfalldienst des Kieler Polizeibezirksreviers.

Stephanie Saß

