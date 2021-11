Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Treppenstufen an der Oberschule beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Wochenende kam es an der Bohmter Oberschule zu einer Sachbeschädigung. In der Zeit von Freitagnachmittag (15.00 Uhr) bis Sonntagmittag (13.00 Uhr) beschädigten unbekannte Täter die Betontreppe der Oberschule in der Schulstraße. Die abgebrochenen/-geplatzten Treppenkanten an den Stufen wurden mutmaßlich mit den Bruchsteinen verursacht, welche normalerweise zur Abgrenzung der angrenzenden Beete dienen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Personen, die zur o.g. Zeit Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei in Bohmte unter zu 05471/9710 zu melden.

