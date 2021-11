Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Altenmelle: Kurze Ablenkung und tief stehende Sonne - Pkw landet alleinbeteiligt auf dem Dach im Graben, zwei Personen leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Sonntagnachmittag um kurz nach 15 Uhr, befuhr eine 18-jährige Autofahrerin die Altenmeller Straße aus Melle kommend in Fahrtrichtung Wellingholzhausen. Durch eine kurzzeitige Ablenkung ihres Beifahrers (19 Jahre) und gleichzeitig tief stehender Sonne erkannte die Fahrerin den weiteren Straßenverlauf nicht und kam mit ihrem VW Polo rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überfuhr sie sowohl einen Grünstreifen, als auch einen kombinierten Geh/-Radweg. Die 18- Jährige versuchte den roten Pkw wieder auf die Straße zu lenken, driftete hierbei aber seitlich weg, sodass der Kleinwagen erneut rechts von der Fahrbahn abkam und nun auch ein Leitpfosten überfahren wurde. Daraufhin überschlug sich der rote Polo über die Fahrerseite und landete schließlich auf dem Dach in einem angrenzenden Graben. Bei Eintreffen der Rettungskräfte waren beide Insassen noch im Pkw eingeschlossen und mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Sie klagten nur über geringfügige Verletzungen und wurden zur Kontrolle in ein Meller Krankenhaus gefahren. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

