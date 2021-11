Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W./Natrup Hagen: Einbruch in Fahrradgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Hagen a.T.W. (ots)

Am Sonntagabend ist ein Fahrradgeschäft in der Industriestraße ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter drangen gegen 20.40 Uhr in die Räumlichkeiten des Geschäftes ein und dursuchten diese nach Wertsachen. Mit einer unbekannten Menge Bargeld verließen die Diebe schließlich das Gebäude unweit der Lengericher Landstraße und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell